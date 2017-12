Tatiana Santo Domingo no lo ha confirmado con sus propias palabras, pero sí con imágenes. Las mismas que ha subido en las redes sociales de su empresa de moda, Muzungu Sisters, donde ya no puede ocultar lo evidente: está embarazada.

Tatiana Santo Domingo y su socia, Dana Alikhani, organizaron un mercadillo solidario en el hotel Ritz de Londres. Y así lo compartieron en Internet. La esposa de Andrea Casiraghi posaba de lado en la foto, y su abultada barriguita asomaba de entre su chaqueta étnica. Ya no hay duda. Desde el Principado no informan sobre las cuestiones privadas de los hijo de Carolina de Mónaco, pero no hay duda.

La pareja espera su tercer hijo, que se unirá a sus hermanitos Sasha e India, de cuatro y dos años y medio respectivamente. Andrea y Tatiana llevan trece años de relación, se casaron por lo civil el 31 de agosto de 2013 en el Palacio Real de Mónaco y el 1 de febrero de 2014 por la Iglesia en una íntima ceremonia que tuvo lugar en la localidad suiza de Gstaad.

El bebé será, por tanto, el quinto nieto de la princesa Carolina, después de los dos de Tatiana; Raphaël, hijo de Carlota Casiraghi, de cuatro años; y Stefano Ercole, hijo de Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo, de nueve meses.