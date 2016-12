Tania Llasera se muestra orgullosa de su hijo a pocos días de su primer cumpleaños

Tania Llasera no puede evitar emocionarse al ver a su pequeño Pepe. “Hay veces que miro a mi hijo y no me creo que sea mío. No acabo de digerir que tanto talento haya salido de mí, de nosotros. Miro a Pepe y quedo fascinada por todo él, cada sonrisa, cada paso, cada gesto. Jamás pensé que tanto AMOR fuese posible”, ha compartido junto a una instantánea en la que vemos al pequeño de pie.

La presentadora de televisión ha vivido un gran año, después de que a principios de año diera la bienvenida a su primer hijo. Desde entonces, no ha parado de compartir los progresos del pequeño, sus primeros pasos gateando, andando, sus juegos, sus momentos más cariñosos e incluso, la primera vez que Pepe ha comido solo.

El 2016 ha sido un año que ha enseñado mucho a Tania. Ha aprendido a ser madre y ha aprendido a conocerse y aceptarse mucho más y con más honestidad de lo que, seguramente, lo hacía antes. Tania Llasera se ha convertido en este 2016 en la abanderada de una filosofía de vida antitelevisiva, ‘antitodoporlaimagen’.

Su cambio de físico ha dejado florecer a la Tania más rebelde contra los cánones establecidos. “Faltan famosas reales. Enseña tu tripa, amiga. Los cánones de belleza me parecen una basura”… han sido algunas de sus frases lapidarias con las que miles de mujeres se han sentido identificadas.