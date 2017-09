Tania Llasera estalla contra un hombre “cavernícola” que ha criticado su físico

Si Tania Llasera no tenía suficiente con los ataques de algunas mujeres (las menos, afortunadamente), que llegaron a poner en cuestión la valía de la presentadora como madre por cosas como, por ejemplo, dar el biberón a su hija en vez de el pecho o por haberla dado a luz mediante cesárea, ahora también se ha tenido que enfrentar a los desafortunados comentarios de un hombre al que no ha dudado en calificar como “cavernícola”.

Si algo caracteriza a Tania es en no morderse la lengua cuando los ataques injustificados e injustos la sacan de quicio, y esta vez tampoco se ha callado.

Tania ha publicado en Redes Sociales el cruel comentario de un hombre que le dijo a la presentadora lo siguiente, haciendo referencia al marido de esta, cuando Tania tuvo la ocurrencia de publicar una foto de ella de cuerpo entero: “Seguro que él ve las fotos de la boda y lo único que piensa es que le gustabas más delgada… Por mucho que te diga que no, que te quiere igual, que vosotros estáis por encima de eso y bla, bla… los hombres son así”.

Se debe creer el ladrón que todos son de su condición. Afortunadamente no, los hombre no son así. Tania Llasera lo tiene claro: “Me he encontrado este comentario tan desafortunado y vacío, en los comentarios de mi foto de ayer. La siguiente foto que voy a publicar, contesta con un zas de lo más natural a ‘hombres’ como éste(que espero que haya pocos ya en el mundo) #cavernicola”.

Así advertía Tania lo que estaba por llegar y así lo hizo. Su ‘zasca’ al cavernícola no se hizo esperar: “Querido #Cavernicola, mira tú por dónde todavía tengo tripita…¿igual es porque no hace ni 3 semanas que parí? Se llama evolucionar, cambiar, y aceptarse. Por cierto, el padre de mis hijos está muy orgulloso, al igual que yo, de mis curvas y mi nuevo cuerpo; que ha hecho el milagro de darnos no 1, sino 2 bebés sanos y preciosos. Ya he comentado alguna vez que me costó tiempo encontrar a mi pareja pero escogí muy muy muy bien. Mi marido me quiere a mí, le gusta mi esencia, y eso no cambia, no envejece, ni tiene que ver con curvas, ni celulitis. Nuestro amor va mucho más allá, y pasa por encima de esas minucias. La pasión que sentimos ahora mismo el uno hacia el otro, vuela alto y no tiene ojos más que para nuestros dos angelitos: Pepe y Lucia. Hay tantas cualidades que son más importantes que la belleza, o la dichosa talla, evolucionemos por favor, hombre cavernoso. #familia #pareja #amor#postparto #postcesarea #cuerpo#realbody #woman #mujer#orgullosamama #demoslatalla#NoSonExplicaciones #Esmiguerra#mujerfuerte #mujervascoinglesa#mujerguerrera“.

Toda la razón, Tania.