Tamara Gorro cumple otro de sus sueños: ¿de qué se trata?

Tamara Gorro cumple otro de sus sueños. La colaboradora de televisión está viviendo sus años más intensos y felices, ya que no para de recibir buenas noticias. Tras anunciar su embarazo, Tamara ha querido compartir con su “familia virtual” el nuevo reto profesional: la publicación de su primer libro.

“Por fin! No aguantaba más… una vez más os escuché, hice caso y eso me empujó a realizar uno de mis sueños, escribir mi propio libro”, ha escrito en su Instagram, emocionada. Además, ha desvelado la fecha en la que saldrá a la venta: “Hasta el 19 de septiembre NO sale a la venta pero los primeros en saber mi nueva aventura sin duda alguna quería que fuerais vosotros, los que siempre estáis a mi lado. Por eso mismo me lancé sin pensarlo”.

La colaboradora de televisión anima a sus seguidores a darles su opinión, y desvela un punto de venta donde sus fans podrán conseguir el libro: “Deseando saber vuestras opiniones y lo más importante para mí, aportar mi granito de arena en vuestras vidas. GRACIAS familia virtual, un nuevo sueño cumplido únicamente por vosotros. ¡OS QUIERO! (Hay varios puntos de preventa, uno de ellos es www.casadellibro.com)”.

El anuncio de esta gran noticia llega unas semanas después de que anunciara el sexo de su bebé: un niño al que llamará Antonio, en homenaje con su amigo fallecido hace unos meses. “Lo sabia, estaba convencida de que sería un niño. Desde que se marchó supe que estaba conmigo, me entregó el sueño más deseado y lo competa dándome un ser que siempre llevará su nombre, Antonio. Estamos tremendamente felices, los milagros perseguidos y soñados existen. Mi ángel de la guarda GRACIAS, ni en otro mundo dejas de hacer felices a los demás. TE QUIERO”, escribió hace unos días, después de conocer que el bebé que espera es niño.