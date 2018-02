Ya estás con mamá… Tita de mi alma, siempre estarás en mi, eres y serás siempre lo más grande para mi, mi segunda madre. Tenía pasión desde chica contigo, cuantos recuerdos se agolpan ahora en mi mente y lo que no daría por retroceder en el tiempo y poder abrazarte a ti y a mamá. Cuanto te voy a extrañar corazón mío. Un beso al cielo porque hoy llega un ejemplo de mujer guerrera, con saber estar, con la nobleza que caracteriza a los Pantoja, un gran ser humano, mi tía: Doña Manuela Pantoja Cortes ~ D.E.P 💔💔💔

