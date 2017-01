El pasado mes de octubre LaSexta comenzó las grabaciones de este nuevo ‘talent show’, presentado por Cristina Pedroche y con un jurado compuesto por Silvia Abril, Rafa Ménez y Soraya Arnelas, que está en un inmejorable momento personal y profesional, como ha evidenciado hoy en su comparecencia ante los medios.

Precisamente hoy, Soraya Arnelas da su último concierto antes de ser madre y volverá a los escenarios en mayo. Sus fans podrán verla esta noche en la sala Arena de Madrid. “No estoy nerviosa ante el hecho de dar a luz, porque como estoy trabajando estoy viviendo el día a día”.

“Voy a ser una madre con mucho tacto, porque mi madre ha sido rígida, y no quiero eso para mi hija”, nos ha dicho a propósito de su próxima maternidad: “De momento no pienso casarme, aunque si me lo pide Miguel le diré que sí. Mis padres llevan 40 años juntos y no están casados“.

Soraya Arnelas nos enseñaba hace unos días su avanzado estado de embarazo, una noticia que dimos en exclusiva en SEMANA. Y entonces, la cantante, feliz a no poder más, nos decía junto a una bonita instantánea instantánea: “Me lo pensé unas cuantas veces antes de subir esta foto… Pero qué más da!! ARRIBA ESAS BARRIGAS! Un poquito de Vitamina D para Manuela y para mi!”.

Manuela Grace, el nombre completo de la hija que tendrá Soraya Arnelas, se llamará así en homenaje a la abuela de la cantante extremeña, que se dio a conocer en ‘Operación Triunfo’ y que tiene ya una carrera muy consolidada.

Soraya Arnelas también está felicísimo con su pareja, Miguel Ángel Herrera, quien también cuenta los días para ver la carita de su pequeña.