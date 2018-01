Silvia Abascal anuncia que ha sido madre de una niña y desvela su original nombre

Silvia Abascal está de enhorabuena. La actriz acaba de anunciar a través de su perfil oficial de Instagram que se convirtió en madre por primera vez el pasado 11 de enero. Lo ha hecho con una divertida imagen de su hija y donde se ven las manos de sus padres. “Por mucho que uno lo haya visualizado, no hay imaginación que alcance esta dimensión de amor. La más indescriptible de las revoluciones. Bienvenida a la vida, Leona.

#11/1/18 #Leona”, ha escrito la actriz.

En la imagen, la pequeña lleva un divertido body, donde pone: “50% mamá + 50% papá = 100% Leona”, que no ha pasado desapercibido por todos sus seguidores, que no ha dudado en mostrar su alegría ante la gran noticia. Cuando se conoció su embarazo, Silvia confesó que creía que era el momento: “En el terreno laboral me llegaban propuestas que no me interesaban, y las que me interesaban no salían. Entonces pensé que igual era el momento”.

Los que tampoco han querido pasar por alto esta llegada han sido rostros conocidos como Sara Carbonero, que le ha dado la enhorabuena a la actriz: “Feliz vida, pequeña! Enhorabuena @silviaabascal”. Raquel del Rosario es otra que se ha alegrado mucho por la noticia: “Bienvenida al mundo Leona, felicidades papis”.

La pequeña Leona llega al mundo fruto de la relación de Silvia Abascal y Xabier Murua, un acto del que poco se conoce. Sin embargo, la actriz no dudó en hablar de él durante un acto a finales del pasado año y mostró gran admiración y amor por él. “Conozco a Xabier Murua desde hace más de 15 años, sólo que ahora es cuando estamos como pareja y futuros papás. Me gustaría que mi pareja estuviera relacionada con el mundo del arte, pero que no fuera actor. Pero esto no va a la carta, te enamoras y punto. Aprendo de él, le admiro muchísimo, es una fiera en escena”, desveló emocionada.

¡Enhorabuena pareja!