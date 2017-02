Sheyla Fariña (‘Acacias 38’): así era con 20 kilos más

Sheyla Fariña interpreta a Manuela, en ‘Acacias 38’, en TVE, ha querido llamar la atención de cómo ha sido su lucha con el hipotiroidismo y cómo ha logrado tener su peso actual. Para ello ha compartido una fotografía de su pasado con 20 kilos más y ha explicado en su perfil de la mencionada red social cómo ha logrado mejorar su aspecto.

Sheyla Fariña ha escrito: “Os presentaré a alguien: Ella es @sheyla_farinha hace unos años y 20 kg… 🙊 De pequeña fui rellenita y luego dejé de serlo, pero con 24 años algo cambió en mi organismo y, alimentándome como siempre había hecho, llegué a pesar 87kg. Los años han pasado y a base de dietas, ejercicio y hambre he conseguido quedarme entre los 65-70kg, con altibajos provocados por la necesidad de comerme un bocadillo de tortilla y la de estar en el menor peso posible para mi profesión. Casting? Dieta. Una pena no centrar mi esfuerzo en preparar secuencias y hacerlo en comer menos. Pero esto es otra historia… ❤🍏🍫🥕🍿🍗🍝❤️Me gustan la fruta, la verdura, la comida a la plancha y las cosas integrales. Pero también me encantan las pipas, la tortilla, el chocolate, los Doritos… El carácter se me amarga con cada día ‘sin excesos’ y mis horarios de trabajo y mi poca fuerza de voluntad me hacen ganar kilos casi sin darme cuenta“.

Sheyla también ha comentado cómo se cuida: “Los análisis dicen que estoy muy bien por dentro. Pero tengo hipotiroidismo y envidio profundamente a las personas que comen lo que quieren y cuyos cuerpos no pagan los excesos, ya que el mío los paga, y caros. Hoy peso 70kg y empiezo una nueva aventura en el país del ejercicio físico y la buena alimentación. Yo me gusto como soy, pero debo cuidarme para no seguir yendo a más, por salud, por estética, por trabajo y por economía (no me caben los pantalones!!!) 😜 Así que vamos a por ello!!!! 💪🏼🏃🏽‍♀️Sé que haciéndolo público me sentiré más acompañada y también presionada a cumplir con los objetivos diarios”.

La actriz también ha tenido palabras de agradecimiento: “Y aprovecho el momento para agradecer a todas las personas que en mi trabajo se han quedado con la actriz que llevo bajo mi celulítica piel. Feliz lunes a tod@s! Especialmente a l@s que me entendéis tan bien”.