Shakira pone fecha a su vuelta a los escenarios

Shakira no puede estar más feliz. El año parecía que no iba a acabar bien para la cantante colombiana, pero acaba de anunciar que no podrá volver en enero a los escenarios. Pero que no cunda el pánico, ya que Shakira asegura en un comunicado compartido a través de las redes sociales algo que sus fans estaban deseando escuchar.

“Gracias a Dios, es un alivio y una alegría poder por fin comunicarles que estaré regresando en junio del 2018 con mi gira ‘El Dorado’ en Europa, Estados Unidos, y con fechas definitivas en Latinoamérica muy pronto por ser anunciadas”, ha desvelado con felicidad.

En el comunicado anuncia, además, que los conciertos serán los mejores que ha dado durante toda su carrera: “Me siento muy orgullosa de este show; creo que es mi mejor hasta la fecha, con el repertorio más extenso y emotivo de mi carrera, lleno de momentos emocionantes tanto de música como de baile, y me encuentro con muchísimas ganas de que junio esté aquí”, dice con alegría.

Se ha dirigido a sus fans con felicidad y promete dar todo: “Prometo darles todo de mí desde el primer minuto en que me suba al escenario, y estoy contando desde ya los días hasta mi primer concierto de esta gira donde espero verlos y fundirme en un gran abrazo con ustedes”.

Este comunicado llega justo cuando Shakira se encuentra en Nueva York disfrutando de unos días de relax junto a su pareja, Piqué, y sus hijos Milan, de cuatro años, y Sasha, de dos, cuando los rumores de crisis eran cada vez más habituales. Con este viaje, el futbolista y la cantante han acabado con los rumores de crisis entre ellos con una escapada a Nueva York.

La cantante colombiana tuvo que cancelar parte de su tour ‘El Dorado’ debido a unos problemas en las cuerdas vocales que le obligarán a pasar por el quirófano en Estados Unidos. Según Shakira, pronto comunicaría novedades en la gira, y es que parece que ya ha superado gran parte de los problemas, algo que ya ha hecho. Su pareja, Gerard Piqué, está siendo el mayor apoyo de la cantante.