Y el sexo del bebé de Tania Llasera es…

Tania Llasera no puede estar más feliz. La presentadora de televisión ha desvelado en su portal de mtmad, ‘Dando la talla que es gerundio’, el sexo de su segundo hijo. “No sé si mi camisa, mi maquillaje, mi enorme sonrisa… os puede dar algún tipo de señal de lo que vengo a contaros hoy”, comenzaba explicando muy emocionada.

Con camisa rosa y maquillaje del mismo color, Tania Llasera daba pistas del sexo del bebé que espera para este año: “Síííííí, es una niña. Estoy encantada. No puedo estar más contenta. He ido al médico y estoy de 17 semanas. Me ha dicho que aunque no se deja ver muy bien porque es pudorosa, parece que con un 90% de seguridad es niña”, continuaba comentando en el vídeo.

“Estoy muy contenta porque no me lo esperaba. Siempre pensé que sería madre de chicos, y resulta que voy a tener una niña”. Tania Llasera no podía esconder su emoción y ha compartido la felicidad con sus seguidores, incluso se atrevía a sacar el lado más divertido: “Puedo ir a todos los departamentos a comprar ropa de niña pequeñita. Cualquiera se vuelve cursi”.

La presentadora también ha querido dedicar unas palabras a su pequeño Pepe Bowie, con el que tiene una relación especial: “Los niños son maravillosos, pero yo tengo una relación muy especial con mi madre y me gustaría reproducir esa relación con mi hija”, comenta. Además, Tania Llasera no evita emocionarse al hablar de la relación que su hija mantendrá con su pareja: “Una niña es muy de su papá. Va a ser muy bonito para mi pareja, y también para mí”.

Después de anunciar esta buena noticia, Tania Llasera hace un llamamiento a sus seguidores de que le ayuden a encontrar nombre para su bebé, y que aceptará todas las propuestas. Nos alegramos que Tania esté tan feliz… ¡Enhorabuena!