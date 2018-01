Tras raparse el pelo, Joaquín Prat sorprende con una nueva imagen

Joaquín Prat nos dejó más que sorprendidos cuando decidió raparse el pelo en pleno directo tras perder una apuesta, ante la sorpresa de todos sus compañeros y de Ana Rosa Quintana, que pensaban que no se atrevería. El presentador hizo una apuesta este verano, durante las vacaciones de Ana Rosa Quintana, en la que aseguraba que estaba seguro de que Pilar Abel era hija de Dalí. Aseguró que si no era hija de él, terminaría rapándose el pelo en su programa, en directo y ante sus compañeros.

Tras realizarse las pruebas de ADN, la justicia aseguró que Pilar no era hija de Dalí. Ahora, unas semanas después de hacer pública la apuesta, Joaquín Prat ha cumplido y un peluquero le ha rapado el pelo en directo. Un momento sorprendente, y su cara reflejaba en todo momento que era una locura.

Pues bien, unos días después del momentazo más divertido de ‘El programa de AR’ en 2017, Joaquín Prat ha sorprendido con una nueva imagen. Y es que el presentador podría haberse sometido a un implante capilar para esconder las entradas que se le han dejado ver tras cortarse el pelo.

El presentador podría haberse sometido a la intervención quirúrquija para poner pelo en la zona que no tenía y el precio puede rondar entre los 3.000 a los 12.000 euros. Parece que Joaquín Prat no ha quedado conforme con cómo le ha quedado el pelo tras rapárselo y no ha dudado en ponerse en manos de expertos para estar más contento con su aspecto.

Joaquín ha tenido que continuar con el programa, ya que tras este momento, el programa ha vuelto a debatir en la mesa de política. Ana Rosa se ha visto incapaz de seguir con el programa, porque el cambio de imagen de su compañero era muy sorprendente, lo que ha obligado a Joaquín a seguir con el guión.