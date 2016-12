Se cumple la última voluntad de La Veneno

La cremación de La Veneno ha tenido lugar este miércoles con el consentimiento de su madre y dos de sus hermanos, Francisco y Belén, que estaban de acuerdo con ella. Algo que no ha sentado bien el resto de sus hermanos, Mari pepa, Rafael y Trini, que se han enterado a través de El Español. “Esto es un jarro de agua fría para mí. Estoy indignada. ahora todo lo que hemos hecho no sirve para nada”, les ha dicho Trini.

Según parece, la familia quiere organizar una misa en Adra, su pueblo, en Almería, pero sus cenizas ya han sido esparcidas en el Parque del Oeste, tal era el deseo de la vedette. Esta decisión ha dejado dividida a la familia.

Hace más de un mes el cuerpo de Cristina Ortiz, conocida como La Veneno, estaba en el Tanatorio Norte de Madrid. Según informa El Español, hay que pagar 360 euros cada día, pero, como ya informábamos hace unos días, algunos de los hermanos no querían incinerar su cuerpo hasta que no se le practicase una tercera autopsia. Según ellos creen, fue asesinada, y no fue víctima de un accidente doméstico. “Estamos muy dolidos. Nos hemos gastado mucho dinero, pero no pararemos hasta que se conozca la verdad“, declaró Trini, su hermana, a El Español.

“Cada hermano hemos puesto 3.000 euros de bote para ir pagando los gastos ocasionados. Pero es que 3.000 euros no nos dan para nada. Lo que queremos es que se solucione cuanto antes. Somos los más interesados en que esto no se alargue. No podemos incinerarla porque nos quedamos sin pruebas y no queremos que se quede así“, añadía.