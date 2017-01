Sara Carbonero muestra la primera foto de su hijo Lucas

Si le preguntan a Sara Carbonero qué ha sido lo mejor de su año, lo tiene claro. La periodista ha compartido en las redes sociales la primera imagen de su hijo Lucas, que nació el pasado mes de junio. “Lo mejor del 2016 has sido tú.

#Lucaslocura #revolución #lossegundostienenelcieloganado #nuestramáquinadereir“, ha escrito junto a una instantánea del pequeño.

Hasta el momento, Sara Carbonero sólo había compartido imágenes del pequeño evitando mostrar el rostro. Ha elegido el último día del año para descubrir a sus seguidores cómo es la carita de Lucas Casillas Carbonero.

Sara Carbonero ha vuelto a su blog. Después de unos días en España, donde ha pasado los días de Nochebuena y Navidad, la periodista ha aprovechado su post para contarnos qué tal ha pasado estas fiestas y qué le ha traído Papá Noel. Para Sara la Navidad es una de las épocas más especiales del año, aunque confiesa que ya no es lo mismo que cuando era pequeña: “Ha habido algunos años que no lo he llevado bien del todo debido a las ausencias de gente muy querida y a todo lo que nos exigimos especialmente en estas fechas”, ha comenzado explicando.

A pesar de que han sido pocos días, puesto que la familia Casillas Carbonero ya se encuentra en Oporto de nuevo, donde celebrarán el Fin de Año, lo han aprovechado al máximo. “Han sido pocos días pero los hemos exprimido al máximo. Los niños, especialmente Martín, se lo han pasado en grande con sus primos, tíos, abuelos y bisabuelos. Por fin he podido achuchar a los hijos de mis amigas que crecen a pasos agigantados y brindar con ellas muchas veces por todo lo que está por venir. En casa hemos seguido con las tradiciones como la de poner un Nacimiento que tiene más de 20 años o la de abrir los regalos de Papá Noel en pijama el día 25 por la mañana (por mucho que nos cueste aguantar)”, nos explica Sara.