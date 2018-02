Sara Carbonero le copia el look a su hijo Martín

Desde hace muchos años Sara Carbonero es una de las mayores creadoras de tendencias de nuestro país. Todo lo que se pone encima se convierte en objeto de deseo y se agota en las webs en cuestión de minutos. Su estilo muy definido, ese boho-chic, que ya se ha instalado como una de las tendencias que reinan cada temporada, también es con el que le gusta vestir a sus hijos, Martín y Lucas. Tanto es así que hasta madre e hijos comparten las mismas prendas.

Hay muchas madres a las que les gusta vestir como sus hijos, y eso ha hace Sara Carbonero, que nos lo ha mostrado a través de su Instagram. La periodista ha subido una foto junto a su hijo mayor, Martín, en la que ambos están vistiendo con el mismo jersey. El pequeño, de cuatro años, no tiene colegio porque está disfrutando de las vacaciones de la llamada semana blanca.

El jersey que llevan Sara y Martín es de la firma española Bobo Choses, creada en 2008 por la diseñadora Adriana Esperalba, y que está especializada en ropa de niños, pero también tiene prendas de mujer. En el caso de la periodista y su hijo llevan un jersey de algodón beige con tres rayas en el pecho y puños en amarillo, azul y rojo. El de Sara lo puedes comprar por 95 € y el de Martín por 69 €

El look para los niños se puede completar con un culott. Aunque es una prenda que ya no encaja para la edad de Martín, que acaba de cumplir cuatro años, sí para el pequeño Lucas, que hasta junio no hace los dos años.