Sara Carbonero cumple uno de los propósitos del nuevo año

Sara Carbonero ha comenzado el 2017 con las pilas bien cargadas. Tanto es así que la periodista deportiva ya ha comenzado a cumplir sus propósitos de año, como empezar a cumplir su sueño de practicar yoga, con la ayuda de Vanesa Lorenzo y su nuevo libro: “Querida @vanesalorenzo_ , tal y como te prometí ya he empezado con ganas y disposición tu libro. Si después de lo bien explicado que está todo con esas fotos tan bonitas no me animo a ponerme en serio con el yoga, nada lo conseguirá 😅💪🏻 #buenoshábitos #Yogaunestilodevida #VanesaLorenzo #salud #bienestar #pocoapoco“, ha escrito Sara muy animada.

La emoción de Vanesa Lorenzo, pareja del exfutbolista Carles Puyol, ha sido tal que no ha dudado en escribirle en la foto a la periodista. Tanto es así que además de transmitirle la alegría por verla con su libro, le ha animado a quedar un día para practicarlo juntas.

A pesar de que ser madre de dos hijos, Martín y Lucas, le quita mucho tiempo, Sara Carbonero trata de encontrar siempre un hueco para disfrutar de sus aficiones. Y es que lleva, según ella misma ha confirmado en su Instagram, un tiempo dedicada a sus hijos en cuerpo y alma, ya que han pasado algunos virus.

“Hola lunes. Adiós virus 👋🏻#novolváisalmenosentressemanas #vayarachita #todoelfindeencerradacomoenGranHermano #yoveoelBlueMondaydecolorderosa @slowloveoficial“, escribió, asegurando que está viviendo su propio ‘Gran Hermano’ personal.