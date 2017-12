Rosa López: el problema de salud con el que hace frente a la Navidad

Estas navidades están siendo muy especiales para Rosa López. El regreso de ‘Operación Triunfo’ a la parrilla televisiva, va a permitir a la ganadora de ‘OT 1’ reencontrarse en un plató con algunos de sus compañeros de concurso.

Los viejos participantes de la primera edición del talent show, cantarán junto a los concursantes de esta última edición, en una gala navideña que Rosa está viviendo con especial felicidad.

Muy emocionada, ya se ha dejado ver en los ensayos. Pero con lo que no contaba Rosa era con el problema de salud que le ha sobrevenido de manera inesperada. La cantante, ha publicado una fotografía en la cama del hotel donde se aloja en Barcelona. Sentada en pijama, Rosa López ha explicado su problema: “Hoy día de muchas emociones. Ver de nuevo a los compis no tiene precio!! Con antibiótico en mano para dar paso a unas navidades que no serían igual sin esta buena fiebre y este buen resfriado

Pero nada como ver a los amigos y no perderse los momentos de felicidad para quitarte tó’ lo malo. Ahora a descansar que mañana llega un gran día… veteranos + los chicos de #OT2017 SE PUEDE PEDIR MÁS!!??LOVE#PijamaFavorito #HotelSweetHotel

@pakotacortes en nada estoy en Madrid mami! y pronto en casita eh!!!”.

Rosa López no pierde el buen humor ni la sonrisa a pesar de las molestias que le está generando este inoportuno resfriado. Y es que no hay nada mejor para ella que reunirse con sus queridos amigos y compañeros de profesión. Ellos son su mejor medicina.