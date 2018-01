Rosa López atraviesa un gran momento profesional, pero también personal. Está feliz en todos los aspectos, y especialmente con su cuerpo. Y es que la artista se ha apuntado a la Dieta de la Alcachofa, además de la rutina diaria de ejercicios: “Me levanto y hago ejercicios de cardio, sentadillas, algo de pesas y salgo a correr”.

La artista, que acaba de cumplir 37 años, cuida mucho su alimentación: “Un 80% de mi alimentación es vegana, y eso me lleva a tener una buena calidad de vida. Llevar una alimentación coherente es algo primordial”.

Reconoce haber superado gran parte de las inseguridades con las que entró a la Academia de Operación Triunfo con 20 años. Poco queda de la Rosa que conocimos en la Academia, puesto que ha perdido más de 40 kilos: “Cuando me conocisteis estaba en 110 kilos y ahora estoy en 70”.

La cantante nos ha desvelado, además, cómo recibió la noticia de la boda de su gran amigo, David Bisbal, y Rosanna Zanetti: “Todavía no he recibido la invitación, ni le he llamado, pero ya me auto invito yo. Veo a David muy feliz, y yo soy feliz cuando veo a los amigos felices”.

En el amor, la artista continúa sin pareja: “No tengo pareja, sí algunos ligues”. Reconoce no ligar mucho porque es muy exigente, no quiere pasarlo mal por los chicos. Y habló abiertamente del sexo: “Es muy sano y natural, le doy mucha importancia”.

Entre sus próximos proyectos profesionales está un nuevo trabajo discográfico. Tiene un blog personal, ‘Código rosa’, donde cuenta sus experiencias y noticias diarias.

La cantante reconoce que no tiene estudios, pero que tiene mucha intuición, y “lo que mueve esa intuición son las emociones y ganas, por eso me vuelco con todo lo que hago con todo mi alma”.

Rosa López es fan número uno de la nueva edición de ‘Operación Triunfo’ y ya tiene a sus favoritos para representar a España en Eurovisión: “Sería estupendísimo que nos representaran Amaia y Alfred, con la preciosa canción, son dos pedazos de cantantes”. Sobre quién debería ganar la edición, no mostró un favoritismo claro, únicamente destacó la gran cultura musical de todos los concursantes.