Rosa Benito no se corta ni un pelo. Cuándo le preguntan por Supervivientes 2017 se debate entre el corazón y la razón. Porque hay alguien que no quiere que gane bajo ningún concepto: Iván González. Así se lo dijo hace un par de días a Chelo García-Cortés. “A mi no me gustaría, pero Iván tienen muchos seguidores…”.

De la misma manera, lo que le gustaría es que su amiga Laura Matamoros se llevase al final el maletín de ganadora. Ambas hicieron muy buenas migas en Gran hermano Vip hace dos años (que ganó Laura) y le sigue teniendo mucho cariño… Aunque no pueda decir lo mismo de su padre, Kiko Matamoros, con quien no mantiene una relación demasiado cordil. Ni cuando trabajaban en Sálvame, ni ahora.

Y eso que al principio quien quería que ganase era su sobrina Gloria Camila. Aunque se dijese que la relación entre ambas no era buena y se llegase incluso a afirmar que la joven la había vetado en el plató de Telecinco. Nada más lejos de la verdad. Gloria Camila se lo desmintió a Kiko Hernández, y ella lo confirmó.

“Cuando la vi, me levanté corriendo y nos abrazamos. Cuando estábamos las dos arregladas estuve en el camerino de ella que estaba en el otro edificio”, dice, refiriéndose al día que volvió su sobria de Honduras.

Pero llegado el caso, de no ganar Laura, tampoco le importaría que se llevara el premio Alba Carrillo. Ya se sabe, ¡chicas al poder!