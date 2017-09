Rosa Benito sigue mandando mensajes para dar que hablar

Hace un par de días, Rosa Benito escribía: “A pesar de que no necesito desmentir o afirmar nada, quizás si lo hago las cámaras que están debajo de mi casa me dejan salir de casa tranquila 😁😁 Los mensajes, fotografías o frases que ponga en mis redes sociales no se relacionan obligatoria ni necesariamente con mi estado sentimental, de ánimo o estilo de vida, hay veces que simplemente merece la pena poner cosas bonitas con las que se relacionan otros”.

Soy la alegría de quien me ama… La tristeza de quien me odia… Y la preocupación de quien me envidia. #felizmiércoles #alaquevenga @rosariomohedano @rorguez #buenosdias 🌎 A post shared by Rosa Benito (@rosapepioficial) on Sep 27, 2017 at 1:20am PDT

Pues bien, no contenta con este mensaje, ha vuelto a las andadas y ha publicado lo siguiente. “Soy la alegría de quien me ama…

La tristeza de quien me odia… Y la preocupación de quien me envidia”.

¿Se refiere a alguien en concreto? Seguramente, una vez más, nos quedaremos sin saberlo.