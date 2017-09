Rosa Benito no aclara del todo su situación sentimental

A pesar de que no necesito desmentir o afirmar nada, quizás si lo hago las cámaras que están debajo de mi casa me dejan salir de casa tranquila 😁😁 Los mensajes, fotografías o frases que ponga en mis redes sociales no se relacionan obligatoria ni necesariamente con mi estado sentimental, de ánimo o estilo de vida, hay veces que simplemente merece la pena poner cosas bonitas con las que se relacionan otros. #FelizMartes #AclaracionesNecesarias #Gracias A post shared by Rosa Benito (@rosapepioficial) on Sep 26, 2017 at 4:01am PDT

Como decimos, en los últimos días, Rosa Benito está publicando enigmáticos mensajes en las redes sociales que hacen sospechar que la ex de Amador podría tener una nueva ilusión, pero después de lo que acaba de publicar nos hemos quedado aún con más dudas.

Desde que se rompiera su matrimonio con el hermano de Rocío Jurado, a Amador se le habían conocido varias relaciones, pero a Rosa no. ¿Está de nuevo abierta al amor? Pues es una incógnita.

La madre de Rosario Mohedano se había centrado desde entonces en su familia y en su carrera como cantante al lado de su hija. También se ha hablado mucho de su vuelta a televisión, pero seguimos en un mar de dudas..

¿Ha encontrado Rosa una nueva ilusión? Mensajes como los que está escribiendo en estos días, nos hacían sospechar que sí: “Tienes tres opciones… Te beso,me besas, o nos besamos” o “Perdón por aprender a quererte tanto en tan poco tiempo,pero es que eras aquello que nunca busqué, pero siempre necesité”. Sin embargo, hoy nos dice que estos mensajes son solo cosas bonitas…

El mensaje parece inequívoco, pero, como siempre, no acaba de ser del todo clara: “A pesar de que no necesito desmentir o afirmar nada, quizás si lo hago las cámaras que están debajo de mi casa me dejan salir de casa tranquila 😁😁 Los mensajes, fotografías o frases que ponga en mis redes sociales no se relacionan obligatoria ni necesariamente con mi estado sentimental, de ánimo o estilo de vida, hay veces que simplemente merece la pena poner cosas bonitas con las que se relacionan otros”.