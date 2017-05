Rosa Benito y su inesperada confesión a Jorge Javier

Rosa Benito ha regresado a Telecinco. Pero no a Sálvame, sino a Supervivientes 2017. Ella ganó el concurso en 2011 y ahora está de colaboradora en esta edición. Ayer coincidió con Jorge Javier Vázquez después de casi un año sin verse y hubo de todo. No faltaron las pullitas de J.J. a las que Rosa contestó con humor, pero en general hubo buen rollo.

Rosa estaba muy tranquila en el plató, y al igual que el el debate de Supervivientes: Conexión Honduras, está haciendo una firme defensa de su sobrina Gloria Camila.

Rosa Benito ha regresado a Telecinco como colaboradora de “Supervivientes 2017”.

Eso le ha llevado a compartir bando con Antonio David, con quien no tiene ninguna relación. Pero ayer descubrimos también que hay otra persona con la que Rosa Benito no se habla: su sobrina Rocío Carrasco.

Sabíamos que la relación entre ellas era un poco distante, sobre todo tras la ausencia de Rosa en la boda de Rociíto y Fidel Albiac, pero hay más. la exmujer de Amador Mohedano le confesó a Jorge Javier que no se habla con su sobrina, nada de nada, desde la boda precisamente. “Soy yo la que no le habla. Porque cuando te tocan a los tuyos…“

Jorge Javier intentó que Rosa benito le contara exactamente qué había pasado entre tía y sobrina para que las cosas hayan llegado a este punto, pero Rosa no soltó prenda. “Si quieres te lo digo a ti aparte, pero aquí no”, repetía.

Pero aunque Rosa Benito calle, hay dos versiones que circulan por ahí. Y todas tienen que ver con la boda de Rocío y Fidel, a la que Rosa Benito decidió no ir en el último minuto.

Hasta ahora se pensaba que era porque su cuñada Gloria, hermana de Rocío Jurado, le había dicho algo como: “Si vas a esa boda, olvídate de nosotros“. Ahora circula otra explicación: Rosa Benito no fue al enlace porque Rocío Carrasco solo había invitado a su hija Rosarío, pero no a sus otros tres hijos. Un desprecio que la excolaboradora de Sálvame no puede ni quiere olvidar.