Rosa Benito: su foto que podría darte dolor de cabeza

Una cosa es innegable, Rosa Benito tiene muchísimo sentido del humor. Y a nosotros nos encanta. Así que para recibir el Año Nuevo, nos ha regalado en su perfil de Instagram una fotografía en la que la vemos colgada en un gimnasio. Así que, con mucha retranca, afirma que “yo que he sido una persona que he estado colgada” (no especifica por quién o el motivo), “pues mira cómo he empezado el año. Colgada nuevamente”.

Rosa Benito, en la misma línea de humor, pero con un toque sentimental, añade: “Y eso os lo quiero agradecer a todas esas personas que hacen nuestra carcajada más sonora, nuestra sonrisa más brillante y la vida mucho mejor”.

Aprovechamos desde aquí para felicitarle el año a Rosa y le agradecemos que también nos haga reír. ¡Enhorabuena!