Rocío Carrasco retira la demanda contra Antonio David Flores

Rocío Carrasco ha decidido retirar la demanda contra su exmarido, Antonio David Flores, por el quebrantamiento de la custodia compartida de su hijo David, que vive junto a su padre desde el pasado verano. La hija de Rocío Jurado ha tomado esta decisión porque su hijo menor ya tiene 18 años y por tanto, tiene derecho a decidir con quién quiere vivir.

La hija de ‘la más grande’ ha tenido que volver este martes a los juzgados de Alconbendas, Madrid, y a la salida, Rocío se ha mostrado visiblemente afectada. Este lunes, vivió uno de los momentos más tensos, ya que se reencontró no solo con su exmarido, también se cruzó con su hijo David, que acompañó a su padre a declarar.

Al parecer, y según comentó Antonio David Flores a la salida de los juzgados, Rocío Carrasco no saludó a su hijo. “No puedo contar lo que ha pasado ahí dentro. Me ha roto el alma porque no ha dado un beso a su hijo”, declaraba el colaborador de televisión a la salida de los juzgados.

El juicio no se celebró finalmente porque los abogados de ambos llegaron al acuerdo de retirar la demanda porque el hijo menor de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ya tenía 18 años cuando se fue a vivir con su padre. David llegó el lunes a los juzgados junto a Olga, la mujer de Antonio David, y no dudó en darle la mano y darle un beso cuando le preguntaron por su madre.

Rocío Carrasco continúa con el proceso por violencia de género contra Antonio David, que sigue su curso después de la demana que interpuso la hija de Rocío Jurado hace unos meses. De hecho, el motivo que ha llevado a Rocío Carrasco a acudir este martes a los juzgados es que ha tenido que someterse a un test psicológico.