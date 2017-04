Rocío Carrasco, cuarenta años en el centro de la diana

Cuarenta primaveras cumple la hija de “La más Grande”. Desde que nació su vida ha sido pública y hemos podido ver los momentos más importantes de Rocío en los medios de comunicación, aunque su exposición en alguna ocasión le ha incomodado.

Carrasco entró en la adolescencia muy unida a sus padres, pero su noviazgo con Antonio David dejó a todos helados. La llegada del ex guardia civil, al parecer, no fue bien recibida. El colaborador televisivo y Rocíito se casaron cuando ella tenía diecinueve años con una boda por todo lo alto como no podía ser de otra manera. Ocho meses después nació su primera hija, y dos años más tarde, nació David. Como en todas las familias, esta noticia llenó de alegría a la joven pareja.

Hasta ese momento todo parecía maravilloso, pero la historia comenzó a torcerse cuando al ex miembro de la benemérita le echaron del cuerpo por cobrar de más en una multa y la presión mediática comenzó a hacer mella en Rocío que se volvió arisca y seria.

La separación entre Antonio David y Carrasco fue complicada. Las revistas del papel couché les convirtieron en protagonistas durante semanas, una situación que incomodó a la joven que tenía que poner en orden su vida. Todavía hoy su relación está marcada por la polémica. Tras el guardia civil, no tardaría en llegar su noviazgo con Fidel Albiac, poniendo el broche de oro a la relación con una boda celebrada el pasado mes de septiembre tras 16 años sin pasar por el altar. Al parecer su amor provocó el distanciamiento de Rocío con su familia, algo que quedó más patente al morir Jurado.

Desde que comenzase su relación con el que ahora es su marido, la hija de la cantante se mostró esquiva y reticente a acudir a actos públicos o a declarar ante la prensa si no era estrictamente necesario, creando una imagen muy diferente a la que nos tenía acostumbrados.

No tiene trato con sus hermanos Gloria Camila y José Fernando, incluso su hija reniega de ella y ha preferido vivir con su padre, y al parecer David también quiere hacer lo mismo, aunque todavía está en manos de los jueces lo que ocurrirá.

Su vida está llena de altercados, dimes y diretes y Carrasco ha preferido estar en silencio y hablar tan sólo delante de un juez cuando ha sido necesario, mientras ha continuado su historia de amor con Fidel pese a las críticas que han recibido.

Su fiel amiga y escudera Terelu Campos, así como Mª Teresa siempre le han apoyado en los momentos más complicados y más aún tras la muerte de la tonadillera. Pese a que Rocío no mantiene una buena relación con sus parientes, sí que tiene un reducido círculo de amigos que se han convertido en su familia y su apoyo tales como Luis Rollán, Lara Dibildos o Paulina Rubio entre otros.

Aunque desde que hiciese sus primeros pinitos en la tele como colaboradora de “Hable con ellas” Sandra Barneda, Marta Torné y Alba Carrillo también son sus confidentes.

Cuarenta años después, Rocío continua en el centro de mira de los objetivos, pero ahora vive con más madurez y tranquilidad las polémicas.