Risto Mejide pide perdón a Pablo López

Risto Mejide fue uno de los miembros del jurado de ‘Operación Triunfo 2008’, edición en la que participó Pablo López, que actualmente es uno de los artistas españoles más reconocidos en nuestro país. Además, se ha convertido en uno de los ‘coaches’ favoritos de la edición de ‘La Voz’.

Pues bien, a pesar de que es uno de los artistas más conocidos, sufrió algunas críticas por parte de uno de los hombres del momento, Risto Mejide, que fue uno de los miembros del jurado en ‘Operación Triunfo 2008’. El presentador fue especialmente crítico con las actuaciones de Pablo López en las galas de ‘Operación Triunfo’: “De pianista de hotel, has ascendido a pianista de crucero”, le dijo en alguna ocasión.

Nueves años después, el presentador de ‘Chester’ se arrepiente de haber atacado tanto al cantante y le ha pedido perdón.

“Muy fácil: jamás me he alegrado tanto de haberme equivocado. Siempre me rendiré al talento. Y Pablo López lo ha demostrado. Con creces, inmenso”, escribió junto a un enlace que compartió una fan, que están muy disgustados por el trato que recibió su ídolo durante su paso por el programa musical.

Pero no ha sido lo único que ha compartido Risto Mejide, que desea haberse equivocado con el resto de artistas: “También tengo que decir que lo que ha demostrado lo ha hecho después y muy a pesar de lo que hizo en OT. Y que ojalá me hubiera equivocado del mismo modo con todos los demás. El país estaría repleto de buena música”, ha apuntado.

Desde este momento, además, se considera fan número uno de Pablo. “Hoy soy muy fan de Pablo. Supo resarcirse de un programa de televisión, que no es fácil, y aún así hacer prevalecer su arte. Ojalá siga regalándonos temazos. Por muchos años”, finaliza explicando.

¿Se pronunciará Pablo López sobre esto?