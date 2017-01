¿Ha sufrido Risto Mejide por amor?

Risto Mejide y Chester vuelven a cruzar sus vidas en ‘Chester in love’, spin off de ‘Viajando con Chester’. Una nueva aventura que arrancará este domingo en ‘Cuatro’ de la mano de ‘La Fabrica de la Tele’.

Hasta ahora están pensadas seis entregas, y en cada una de ellas se hablará de una temática distinta, sexo, fama, amor… Ya no se habla de la vida de los invitados, se habla con los invitados de la vida.

En esta primera entrega Risto sentará a su lado a al actor de cine para adultos Nacho Vidal, a la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y al cantante Miguel Poveda. Los cuales mostrarán su lado más tierno y sincero hablando del amor.

Como lo ha hecho Risto Mejide, quien ha afirmado que por amor se sufre “Siempre sufres por amor, aunque sea por perderlo. Por amor se sufre, se pasan noches en vela, por amor haces locuras, claro que sí, es el amor que hemos vivido todos”. Respecto a si se enamoraría de él mismo “No, para nada”. Afortunadamente quien si está enamorado de él es su novia Laura Escanes, chica de la cual resalta “Su bondad”.

En las siguientes entregas de ‘Chester in love’ estarán personajes públicos como Eva Hache, Esperanza Aguirre o el Padre Ángel entre otros. Aunque Risto Mejide ha confesado que el invitado que más le ha sorprendido ha sido “Gabriel Rufián”, y con la que más satisfecho ha quedado con Belén Esteban “Es una Belén que no te esperas. Estamos hartos de ver a Belén en televisión, pero no así”.