El Rey Juan Carlos: el “tapado” en el cumpleaños de Urdangarin y la alarma de su hija Cristina

Don Juan Carlos cumplió 80 años el pasado 5 de enero, y lo celebró privadamente con un gran almuerzo familiar en La Zarzuela, cita en la que fue muy llamativa la ausencia de su hija Cristina. ¿No estaba invitada? ¿Prefirió no ir? Las teorías más benévolas apuntaron a que su marido no era bienvenido, y que ante eso la Infanta habría preferido no asistir. El hecho es que esos días toda la familia Urdangarin fue vista disfrutando de unos días en Roma. El día 6 de enero, mientras los Reyes Felipe y Letizia junto a los eméritos presidían la Pascua Militar, Cristina y los suyos asistían desde la primera fila a la Misa de Epifanía celebrada por el Papa Francisco en El Vaticano.

Pues bien, el pasado lunes 15 de enero le tocaba cumplir años al propio Urdangarin: 50 nada menos, otra cifra redonda, “especial”. Eso hacía pensar en otra fiesta, pero dadas sus circunstancias de forma más íntima. El domingo la Reina Sofía se desplazaba a la capital suiza para estar junto a su hija y sus nietos, y también su yerno. Su presencia no extrañó a nadie, pues suele visitarles con cierta frecuencia. Ahora, además, ha trascendido que el Rey Juan Carlos se sumó a la celebración.

Según publica Vanitatis, citando a fuentes solventes, el Rey Juan Carlos habría viajado a Ginebra en un vuelo separado de su esposa. Y una vez allí habría celebrado el medio siglo de su yerno con una cena en su domicilio. Es la primera vez que se sabe que el monarca les visita en los cuatro años que la familia Urdangarin lleva viviendo allí, aunque aún no hay constancia gráfica de ello. Desde 2011 Juan Carlos y Urdangarin no aparecen en un acto juntos, en concreto desde la Fiesta Nacional. Hasta ahora se pensaba que solo Doña Sofía apoyaba en privado al matrimonio, caído en desgracia por el Caso Nóos, y más desde la condena de Urdangarin.

Son momentos delicados para los Urdangarin, cuyo patriarca está a la espera de que se haga efectiva la sentencia por la que fue condenado a seis años y tres meses de prisión. Este podría ser su último cumpleaños en libertad hasta dentro de bastante tiempo. Quizás este sea uno de los motivos que expliquen la visita de su suegro.

Por otro lado, coincide con otra noticia publicada por la revista portuguesa VIP, en la que aseguran en portada que la Infanta Cristina está “gravemente enferma”, aludiendo a que padecería una profunda depresión causada por los años de tensión judicial y ostracismo social. La alarma fue rápidamente desactivada al desmentirlo su abogado. El viaje a Roma y sus recientes navidades en Vitoria, donde la acompañó su hermana la Infanta Elena, nada hacen sospechar a primera vista de que Cristina se encuentre en ese punto.

De confirmarse, el Rey Juan Carlos habría sido el gran “tapado” en el 50 cumpleaños de Iñaki Urdangarin y puede que signifique una muestra más de su progresivo acercamiento a su familia, de la que en los últimos años, salvo por su hija Elena, vivía algo más independiente.