El ‘reproche’ de Tamara Gorro a su madre

Tamara Gorro siempre tiene tiempo para contar a su “familia virtual” (así es como llama a sus seguidores en las redes sociales) todo lo que hace en su día a día. Pues bien, este miércoles, mientras se encontraba de compras junto a su madre, Tamara ha tenido que hacer un reproche a su madre. “Estamos de compras y mi querida madre no ha soltado el teléfono desde primera hora. Ni hola”, comienza diciendo Tamara en un Stories de Instagram, donde habla mientras su madre habla por teléfono.

“No me has hecho ni caso. No has soltado el teléfono desde que hemos salido de casa”, le comenta Tamara a su madre después de colgar el teléfono. “Hija es que me llaman y hay que ser educada”, le contesta ella. Después de este ‘reproche’, la colaboradora de televisión le pregunta a su madre cómo se ha tomado la feliz noticia de volver a ser abuela: “¿Eres feliz desde que vas a ser abuela de nuevo?”, le pregunta Tamara a su madre. “Sí, mucho”, le contesta.

Madre e hija están muy unidas y no dudan en compartir juntas momentos siempre que pueden. Sin ir más lejos, este miércoles salían las dos a merendar. Después del reproche, Tamara Gorro seguía compartiendo Instagram Stories: “Sigue con el teléfono… Bueno, mientras tanto, os cuento… Estoy en la cafetería de El Corte Inglés y qué majas, hay familia virtual. Me hace una ilusión conoceros…”, explicaba emocionada.

Tamara Gorro está viviendo con ilusión esta nueva etapa, ya que está embaraza y espera su segundo hijo. “Me sentía preparada, tenía ganas y de nuevo recuperé la ilusión. Me lancé al intento. Un año de preparación, quirófanos, mentiras, medicamentos, pruebas… todo daba igual, tenía un objetivo. Dos test negativos de mi gestante me empujaron para intentar quedarme embarazada. Ahora sí que creo en los ángeles. Él ha hecho que lo imposible se haga realidad. Me mandó fuerzas para acabar lo que fui a empezar, lo que desde el primer momento me animó a hacer y hasta tres días antes de su fallecimiento lo vivía con tanta emoción. Hoy termina una constancia, una lucha, un propósito… SÍ… ¡ESTOY EMBARAZADA! En ocho meses daré vida a una preciosidad que deseo con todas mis fuerzas que sea niño y lleve el nombre de mi ángel: Antonio. Este es el motivo de mi viaje a Los Ángeles. Hasta hoy no tenía los resultados y quería cumplir mi palabra: que seáis los primeros en saberlo. No he querido esperar tres meses porque creo que os merecéis saber día a día mi estado. Así quiero que sea. Gracias por la paciencia, gracias por cada mensaje, simplemente GRACIAS POR ESTAR. #mamamolona #elgorrodetamara“, anunció hace unas semanas en su Instagram.

Sus seguidores siempre han formado parte de la vida de Tamara Gorro, y siempre ha querido hacerlos partícipes de sus alegrías y sus penas. Esta nueva etapa que está viviendo no iba a ser menos y a pesar de que lleva poco embarazada, no ha podido guardarse la noticia. A nosotros nos encanta verla tan feliz…