Repasamos la relación entre Rocío Carrasco, Ortega Cano y Gloria Camila

La familia de ‘La más Grande’ ha vuelto a convertirse en actualidad gracias a la participación de Gloria Camila en la presente edición de ‘Supervivientes’. El altercado vivido con Alba Carrillo, así como las continuas declaraciones sobre su padre y su hermana Rocío Carrasco, han avivado las llamas de un conflicto familiar que ya coleaba desde hace años.

Lejos quedan aquellas instantáneas en las que se podía ver a los Mohedano en amor y compañía. Desde que falleciera Rocío Jurado la relación no ha vuelto a ser la misma y los dimes y diretes entre los miembros del clan han ocupado infinidad de portadas del mundo del papel couché.

Rocío Carrasco VS Ortega Cano

A partir de esa triste noticia, Ortega Cano ha lamentado y recordado la ausencia de la cantante en cada momento. No obstante, los comentarios sobre una supuesta deslealtad a la artista cuando aún seguía viva no se hicieron esperar. Este motivo podría haber sido concluyente para que Rocío Carrasco comenzara a desconfiar del que se había convertido en el viudo de su madre. A día de hoy, ambos han roto definitivamente su relación. Tanto es así que hace justo un año, en la presentación del sello por el décimo aniversario de la muerte de intérprete, coincidieron en el acto, pero no entablaron ningún tipo de conversación. Sí lo hizo Fidel Albiac que, con un apretón de manos al torero, le saludó a su llegada.

Gloria Camila VS Rocío Carrasco

La mayoría de edad Gloria Camila fue el detonante para que saltaran las alarmas. La hija pequeña de Rocío Jurado advirtió que su hermana no le había felicitado por sus recién estrenados 18 años. “¿Qué hermana? ¿Con la que llevo tres años sin hablar? Si no me llama ni para felicitarme”, comentó en su momento la joven. Decepcionada y dolida, Gloria Camila acusa a Rociíto de no haberse ocupado ni de ella ni de su hermano cuando su madre falleció.

Por su parte, su sobrina Rocío Flores, ha reforzado esta teoría ya que la estupenda relación que mantienen les ha llevado a pensar lo mismo Rocío Carrasco. Una de las últimas fotos que existen de Gloria Camila y Rocío Carrasco juntas fue cuando visitaban a Ortega Cano en su casa madrileña tras sufrir el accidente de tráfico en 2011.

Hasta la fecha, Rocío Carrasco no se ha querido pronunciar en ninguna ocasión demostrando una actitud muy diferente a la de Gloria Camila que su estancia en el reality de Telecinco está provocando que se conozcan los detalles del distanciamiento entre las dos hermanas. “Dejó de querer saber. Cuando yo intentaba hablar con mis sobrinos, siempre me decía que estaban durmiendo, cuando eran las ocho de la tarde”, cuanta la superviviente sobre el final de su relación.