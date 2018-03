Raquel Meroño se separa de su marido, Santi Carbones

Raquel Meroño y Santi Carbones siempre han sido considerados una de las parejas más consolidadas del mundo del corazón. Siempre se han complementado a la perfección tanto en lo profesional como en el terreno personal. Sin embargo, tras más de una década juntos, la pareja ha decidido poner fin a su relación, según ha podido saber y confirmar SEMANA.

Según indica su entorno a esta revista, “no ha habido terceras personas sino un desgaste fruto de los roces de la convivencia tanto en el trabajo como en casa”. Atrás quedan estas bonitas palabras que la actriz dijo hace años refiriéndose a su marido: “Siempre he sido un desastre en mis relaciones, pero tuve la suerte de encontrar al hombre de mi vida. Los dos hemos crecido mucho uno al lado del otro”.

SEMANA se ha puesto en contacto con los protagonistas, quienes no han querido añadir muchos detalles al proceso de separación que ya se encuentra en manos de sus abogados. “Prefiero no hacer ningún tipo de declaración sobre nuestras vidas” es lo único que ha querido declarar Raquel Meroño. Sin embargo, Santi Carbones ha dejado claro que la relación con su exmujer es cordial en la actualidad: “No tengo nada que decir al respecto porque nunca he participado de estas cosas. No tengo nada bueno ni malo que comentar al respecto. Sigo teniendo una familia muy guapa y muy hermosa”, asegura Santi Carbones a SEMANA.

La actriz, muy famosa en los años 90 por participar en series como Al salir de clase o Yo soy Bea, y el empresario hostelero se casaron en el 2011 por el rito balinés en una exótica boda en Bali. Cinco años antes se convirtieron en padres de Martina y Daniela, dos guapísimas gemelas que ya tienen 11 años. A pesar de que la relación es buena, Santi Carbones se ha marchado a vivir a uno de los dos lofts que tenía la pareja y que alquilan para eventos o rodajes publicitarios y de series, como fue en el caso de Sin tetas no hay paraíso.

Hace unos días Raquel Meroño regresaba de Bali, hasta donde ha viajado para vender, según cuenta su entorno, la villa que adquirió hace varios años con sus ahorros y que se ha dedicado a alquilar desde que la compró.

Durante todos estos años la pareja se ha apoyado en todos los negocios que han emprendido juntos y por separado. Santi Carbones es el propietario de varios locales de moda de Madrid como Válgame Dios, El Amante o La Terraza del Museo Reina Sofía. Hace unos años que juntos abrieron un chiringuito de lujo en Tarifa, en la playa de Los Lances, y que el temporal que se vive en estos días en España ha destrozado.