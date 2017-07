Raquel del Rosario desvela el percance que sufrió tras convertirse en madre por segunda vez

No todo ha sido felicidad en la maternidad de Raquel del Rosario. La cantante ha compartido con sus seguidores el percance que sufrió tras convertirse en madre por primera vez, que la mantuvo en reposo durante unos días. “En un momento en el que bajaba las escaleras mojadas, resbalé y me dí un fuerte golpe en la espalda y la cabeza, me quedé tendida en el suelo sin poder casi respirar ni moverme. Durante aquellos eternos minutos que permanecí tendida en el suelo se me pasaron mil cosas horribles por la cabeza, (nunca olvidaré la reacción de Leo que jugaba por allí, puso su boca contra la mía como intentando darme aire, los niños nunca dejan de sorprenderme)”, ha confesado en el último post de su blog.

Las consecuencias de este “percance” no fueron preocupantes, según ella misma ha comentado: “Afortunadamente no fue nada grave, pero estuve más de una semana sin apenas poder moverme, sin poder levantar a los niños en brazos ni valerme por mi misma al 100%”.

Y salió el ☀️ #GaliciaCalidade A post shared by Raquel Del Rosario (@raqueldelrosario) on Jul 2, 2017 at 2:31am PDT

Aunque no pasó nada preocupante, este percance le sirvió para darse cuenta de que tenía que cambiar su modo de vida, fue como “un toque de atención”. Y es que el accidente que sufrió en las escaleras fue consecuencia de una obsesión por la limpieza: “Era incapaz de ver una sola cosa fuera de lugar o sucia, e incluso llegué a desarrollar una especie de super poder con el que detectaba las motas de polvo que flotaban en el aire abalanzándome sobre ellas antes de que tocasen el suelo. Imagínense, con un niño en sus plenos “terribles dos” y un recién nacido y yo preocupada por tener la casa impoluta”.

Sin embargo, este accidente ha supuesto un antes y un después en su vida, y se decanta por vivir la vida con sus hijos y no planear nada: “Durante aquellos días en el sofá tuve a Mael durmiendo sobre mí horas y horas, en aquel momento me di cuenta de que la casa, las escaleras y todo lo demás podían esperar. El desorden dejó de importarme y disfruté de los niños y de mí misma muchísimo más”.

Desde ese momento, Raquel del Rosario tan solo se centra en disfrutar de la vida, sin prestar mucha atención a lo que debe ser, y relajarse y disfrutar. Eso es lo que precisamente está haciendo ahora, en sus vacaciones de verano, que la han traído de vuelta a España. Después de pasar unos días increíbles en Galicia, la familia ha viajado a Gran Canaria para ver a su familia.