Raquel Bollo tiende puentes con Isabel Pantoja

Hace ya varios años que Raquel Bollo e Isabel Pantoja rompieron su estrecha amistad. Ahora, el nacimiento de la nueva nieta de la tonadillera, Carlota, la hija de Kiko Rivera e Irene Rosales podría haber tendido puentes entre ambas. Raquel fue de las primeras en acudir al Hospital Nisa Sevilla Aljarafe, en Castilleja de la Cuesta, para conocer a la pequeña y coincidió con la orgullosa abuela. A la entrada del centro hospitalario la excolaboradora de Sälvame afirmó “He venido cuando me avisaron que había nacido la niña y he aprovechado que está aquí mi hijo, He venido a ver a la peque”.

Desde que Isabel Pantoja salió de la cárcel muchos han sido los amigos a los que se les han cerrado las puertas de Cantora, entre ellos a Raquel Bollo. Además de una gran amistad, también se trataban como familia, porque Raquel estuvo casada con Chiquetete, el primo de la cantante, con el que tuvo dos hijos: Manuel y Alma. Por eso, a pesar de que ahora no tienen relación nunca ha faltado en los acontecimientos importantes familiares, como ahora o la boda de Kiko e Irene.

Raquel nunca ha querido hablar de este distanciamiento con la cantante, pero nunca ha perdido la esperanza de una reconciliación y volver a la íntima amistada que tuvieron. Este encuentro en el hospital podría haber sido el momento ideal para tender puentes y acercar posturas.