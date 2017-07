Raquel Bernal no pierde la sonrisa ni tampoco la fe en el amor, tal como comentó a los medios durante la fiesta a la que asistió en Madrid: «Estoy bien y sigo creyendo en el amor», dijo la millonaria venezolana, quien aseguró no arrepentirse de su boda. Dos meses después de su divorcio del jinete Álvaro Muñoz-Escassi, Raquel tampoco ha renegado de España, donde desde hace tiempo acostumbra a pasar gran parte del verano, sobre todo en Marbella.

Durante su estancia en Madrid, la millonaria venezolana comentó a la periodista Beatriz Cortázar que «En este tiempo he crecido de alma. Soy una mujer tremendamente positiva y todo en la vida es motivo de aprendizaje y crecimiento».

Raquel y Álvaro se casaron el 28 de diciembre de 2016 en la República Dominicana y en mayo de este año la pareja anunció su divorcio. Ella tiene una hija, de 22 años, de su primer matrimonio con un rico empresario venezolano. Álvaro, por su parte, tiene dos hijos de relaciones anteriores.