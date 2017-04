El radical cambio de ‘look’ de Bigote Arrocet en ‘Supervivientes’

No está siendo uno de los concursantes que más juego esté dando en ‘Supervivientes’. Edmundo está siendo mucho más comedido de lo que esperábamos (o queríamos). No mantiene una fluida relación con sus compañeros ni se integra en las labores del equipo. Pero, Bigote Arrocet ha decidido hacer un cambio a su imagen y afeitarse su característico bigote que lleva con él doce años.

“Dije que la primera lluvia que tuviéramos a la intemperie me afeitaba el bigote”, confesaba. Y así fue. Pero para su pesar, parece ser que sus compañeros no se habían dado cuenta del cambio de imagen. Estaba hablando con José Luis, el que fuera concursante de ‘Masterchef’ y viendo que no le decía nada de su cambio de imagen, Bigote le confesó: “Dos horas hablando contigo y ni te has dado cuenta”.

María Teresa, que ha visto las imágenes durante su espacio en ‘Sálvame’, se ha sincerado respecto a si le gusta o no el nuevo cambio: “No sé si me gusta… estando conmigo ya se lo afeitó una vez y ya le dije que no me gustaba”, sentenció. Además, añadió: “¡Qué le vas hacer sin bigote”, dijo entre risas la periodista.