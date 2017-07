Laura Escanes quiere un nuevo tatuaje, pero ¿qué será?

Laura Escanes pide ayuda a sus seguidores. En esta ocasión, para encontrar un sitio para hacerse un tatuaje en Barcelona, lugar en el que se encuentra estos días. “Quiero que me digáis un sitio donde hagan los tatuajes finitos de letras porque me quiero tatuar. Cualquier sugerencia es bienvenida”, ha comenzado diciendo en un Instagram Stories.

La ‘influencer’ y pareja de Risto Mejide está deseando poner en su piel el tatuaje que tiene en mente, por lo que ha demandado la ayuda de sus seguidores: “Tengo muchas ganas de hacerme un tatuaje. Tengo 5 tatuajes y nunca he repetido sitio”, ha confesado. Las recomendaciones de sus seguidores no se hicieron esperar.

“Os quería dar las gracias por las recomendaciones. Al final he hablado con mi tatuadura, la que me hizo el último tatuaje, y me ha dicho que es mejor que me espere a septiembre, porque es mejor que no me dé el sol ni me bañe en la playa durante dos semanas”, ha terminado explicando.

Paris is always a good idea ✈️ A post shared by Laura Escanes (@lauraescanes) on Jul 10, 2017 at 12:52pm PDT

No es el único tatuaje que tiene la ‘influencer’ y modelo, que ya cuenta con unos sencillos tatuajes como la palabra ‘mía’ en el antebrazo y las iniciales ‘H’ y ‘A’, dos de sus mejores amigas, en la muñeca. Con estas dos amigas, precisamente, ha viajado unos días a París, desde donde compartió imágenes de lo más bonitas.

Parece que por ahora es tatuaje tendrá que esperar, ya que Laura Escanes tiene pensado irse de vacaciones unos días. A pesar de que nos ha transmitido sus ganas de hacerse un tatuaje, Laura ha preferido no desvelar qué quiere hacerse, algo que mantiene en ascuas a sus fans. ¿Tendrá que ver con Risto Mejide? Tendremos que esperar hasta septiembre…