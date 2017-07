¿Con quién confundieron a Amaia Salamanca?

Amaia Salamanca tiene muchas anécdotas que contar con sus reencuentros con sus fans. Pero sin duda, la que no puede olvidar fue el momento en el que la confundieron con Edurne, y ella no fue capaz de decir la verdad: “La que más recuerdo es una niña pequeña, de unos siete años, que vino y me dijo: ‘Eres tú, ¿verdad? Ay, sí, ¡eres tú!’. Yo estaba saliendo de una serie y le dije que sí. Ella me contestó: ‘Eres Edurne, ¿no?”, comentó durante su entrevista en ‘El Hormiguero’.

La actriz, que se encuentra rodando ya la serie ‘En tiempos de guerra’, no fue capaz de quitarle la ilusión a la niña: “No pude decirle que no. Me hice pasar por Edurne, porque estaba tan ilusionada… No me pidió ninguna foto, ella solo venía emocionada pensando que yo era Edurne”, explica Amaia.

Una anécdota que se une a otras tantas que tiene. Y es que Amaia Salamanca es una de las actrices con más éxito de nuestro país, a pesar de que haya sido confundida por la cantante. Actualmente, presume, además, de éxito profesional, ya que por las mañanas se encuentra rodando la serie de Antena 3, y por las tardes, ensaya la obra de teatro ‘La Orestíada’, que se estrena este miércoles en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Málaga.