¿Qué personas son ahora importantes para Rosa Benito?

Ha sido la propia Rosa Benito quien nos ha desvelado quiénes son esas personas que han pasado a formar parte de su universo particular. No son otros que sus compañeros de ‘GH Vip’, programa en el que hizo nuevas amistades, antes de abandonar la televisión. Una decisión que no sabemos si es definitiva o no, aunque a sus fans les encantaría que regresara.

La foto que ha compartido Rosa Benito en Twitter forma parte de una comida que dio Rappel en su casa de Madrid a sus compañeros de ‘GH Vip’ y que nuestra compañera Raquel Bollo nos contó en primicia en su blog. Ahora, la exmujer de Amador Mohedano, nostálgica quizás de sus días en televisión, ha retomado una imagen de una velada muy agradable a la que acudieron muchos de los concursantes de este ‘reality’ que acaba de regresar a la parrilla de Tele 5.

La propia Raquel Bollo describía en estos términos el reencuentro: “Fue una tarde muy agradable que, queremos y espero así sea, volver a repetir no muy tarde. Sobre todo, gracias a Rappel por abrimos las puertas de su casa y tratarnos con tanto cariño. Después de casi 3 meses en ‘GH Vip’ es con lo que me quedo, la amistad, algo a lo que no todo el mundo le da el valor tan grande que para mi tiene…”.