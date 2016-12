¿Qué estrella de cine ha rechazado trabajar para Donald Trump?

A pesar de que Sylvester Stallone se ha mostrado reacio a la candidatura de Donald Trump durante las elecciones, el presidente electo de Estados Unidos pensó en el actor para ser el presidente del ‘National Endowment of the Arts’, una agencia del Gobierno que apoya proyectos artísticos de importancia.

Sin embargo, mediante un comunicado Sylvester Stallone ha rechazado la propuesta de Trump, aunque ha recalcado que se sienta halagado de que haya pensado en él para el puesto. “Estoy increíblemente halagado de que me hayan sugerido la involucración con el National Endowment of the Arts”, aseguró.

El actor ha preferido mantenerse atrás ayudando a los veteranos de guerra a tener una vida más digna, una causa con la que lleva varios años involucrado y a la que ha donado grandes cantidades de dinero. Por ejemplo, en 2005 vendió unos 1.400 objetos de la decoración de películas, consiguiendo tres millones de dólares para ayudar. El propio Sylvester Stallone recalcó: “Creo que podré ser más efectivo atrayendo atención sobre el personal militar que regresa a nuestro país para encontrarles empleo, una vivienda adecuada y la asistencia financiera que estos héroes se merecen”.