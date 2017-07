Puesta a punto para el verano

5 trucos para tener la piel con buen color

1 – Come zanahorias

Si quieres un color de piel más saludable hay alimentos que ayudan. El doctor Ian Stephen de la Universidad de Nottinghan afirma que las personas que comen más raciones de frutas y verduras al día tiene un color de piel más dorado gracias a los carotenoides, presentes en los alimentos de color rojizo y anaranjado.

2 – Muévete

Dermatólogos expertos aseguran que la mejor manera de tomar el sol es cuando se está en movimiento. Así se evita una exposición directa y se consigue un bron-ceado mucho más uniforme. Siempre con protección solar, que no debes dejar de ponerte aunque estés morena.

3 – Monta en bici o patina

Es una eficaz ayuda para quemar grasa (300 calorías en media hora, a ritmo regular), fortalece piernas y glúteos y te pone de buen humor porque aumenta la secreción de endorfinas y serotonina, además de ayudar a conciliar el sueño. Y te da buen color sin esfuerzo.

4 – Apio, manzana + kiwi

Tomar el sol pone buen color de piel, pero tiene serios inconvenientes si no tomas precauciones. El sol hace que la piel aumente la capa córnea y la engrose, lo que se traduce en una piel sin brillo en la que el bronceado se vuelve cetrino y apagado. La doctora María José Barba, directora de las clínicas Dra. Barba en Zaragoza y Madrid, aconseja exfoliar al menos tres veces por semana y tomar regularmente zumos détox.

5 – Coral y rosa para labios y mejillas

No todos los colores maquillaje realzan el tono de piel. Si no estás aún muy morena, estos son los tonos de colorete que más te van a realzar la piel. Los tonos corales y rosa suave te darán un aspecto saludable que te quitarán casi como por arte de magia la palidez. Además el rosa, por si no lo sabías, es el color de la temporada tanto en moda como en belleza.

Ideas para no llegar con hambre (y ansiedad) a la mesa

1 – Toma una pieza de fruta media hora antes de comer. Una pera, una manzana, una naranja o dos mandarinas. Son ligeras, te aportan azúcar natural (fructosa), que combate el hambre, y tienen la densidad suficiente como para llenar el estómago.

2 – Si estás en un restaurante, escoge lo que vas a comer casi sin pensar (incluso sin ver la carta). Las cartas de los restaurantes, con frecuencia, describen los alimentos de una forma más apetitosa de lo que realmente son. Si tomas algo que ya sabes que es sano,

lo agradecerás.

3 – Haz que tus platos sean sanos: Cambia las patatas fritas por asadas, pide ensalada, que llena y es ultraligera. Si has pedido arroz o pasta, prescinde del pan. Elige un zumo o una pieza de fruta antes que un postres dulce.

4 – Toma veinte minutos antes un par de vasos grandes de agua, pero añade una cucharadita de salvado de trigo. Tiene altísimo poder saciante y lo notarás en minutos.

5 – O muy frío, o muy caliente. Las bebidas frías como el té helado sin azúcar, o un refresco light con mucho hielo, así como las muy calientes, como un café o un té humeantes, tienen cierto poder anestésico en la boca que reduce el hambre notablemente.

6 – Tómate una galleta de jengibre sin azúcar, justo antes de comer. La ligera acidez que tiene esta especia logra reducir las ganas de comer, o al menos, moderarlas.



4 zumos STOP hinchazón

Batido de piña y jengibre

2 rodajas de piña natural y una cucharadita de jengibre rallado fresco. La piña es un alimento rico en fibra, baja en calorías y contiene bromelina, una enzima de acción antiinflamatoria, antitumoral y antiedematosa. El jengibre favorece la irrigación sanguínea y ayuda a combatir la celulitis desde el interior. Mejor tomar este batido a primera hora del día.

Batido de remolacha, zanahoria y manzana

1 remolacha mediana, 2 zanahorias medianas, 1 manzana mediana, 1 taza de agua. Se trata de un batido rico en vitamina C. El poder antioxidante de la remolacha ha sido demostrado en multiples estudios y ayuda a disminuir la inflamación. Rica además en fibra y en betanina, es el pigmento natural con actividad antioxidante.

Batido de kiwi, frambuesas, fresas y arándanos

1 kiwi, 75 gr de frambuesas, 75 gr de fresas, 75 gr de arándanos. Las bayas han demostrado tener mayor capacidad antioxidante que otras frutas posiblemente debido a las antocianinas, los flavonoides que actúan como pigmento natural dándole su color.

Batido verde

Zumo de un limón, media taza de perejil fresco, un tallo de apio, cinco hojas grandes de espinacas, media cucharada de ralladura de jengibre , medio pepino y una manzana con cáscara . Tomarlo durante diez días en desayuno o media mañana y descansar 20 días.