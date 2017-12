Presta atención a tu cuerpo: Chequeos ¿Cuándo debes hacértelos?

Normalmente si no padecemos ningún malestar o anomalía, no acudimos al médico, sin embargo es un error muy frecuente. Hay muchas enfermedades que no presentan

síntomas y solo es posible descubrirlas con chequeos. Por esta razón es recomendable hacernos aunque sea uno anualmente. No esperes a que sea demasiado tarde, es importante coger las enfermedades a tiempo. Unas son de carácter general, y otras específicas de hombres o mujeres.

Presión arterial

¿En qué consiste? La presión está determinada por la fuerza y el volumen de sangre bombeada, así como por el tamaño y la flexibilidad de las arterias. Por tanto, se mide la fuerza que se aplica sobre las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre por el cuerpo. Con un tensiómetro se presionará el brazo y con un estetoscopio o micrófono se detectará el sonido del pulso en la arteria.

A quiénes afecta más. Hombres y mujeres. Antes de los 55 años, los hombres tienen mayor probabilidad de padecer presión arterial alta. Sin embargo las mujeres están más predispuestas a tenerla después de la menopausia.

Debes revisarla. Cada año si tu presión arterial habitualmente es de menos de 120/80 mmHg. Los adultos con hipertensión arterial o prehipertensión deben hacerse revisar su presión arterial cada dos meses.

Valores En los adultos, el número mayor ideal (presión sistólica) debe ser menos de 120 mmHg. y el número inferior (presión diastólica) menos de 80 mmHg.

Colesterol

¿En qué consiste? El colesterol es una sustancia suave y serosa que se encuentra en todas partes del cuerpo. Éste necesita un poco de colesterol para funcionar adecuadamente; pero demasiado colesterol puede obstruir las arterias y llevar a una cardiopatía. La prueba consiste en coger una pequeña muestra de sangre del dedo o el brazo.

A quiénes afecta más. Hombres y mujeres. El primer examen de detención se lleva a cabo entre los 20 y 35 años en los hombres y entre los 20 y 45 años en las mujeres.

Debes revisarlo. Se debe hacer controlar cada cinco años. Excepto si se toman medicamentos para controlar el colesterol alto, que se controlará mínimo una vez al año.

Valores Correcto: menos de 200 mg/dL. Intermedio: 200 a 239 mg/dL. Riesgo: 240 mg/dL. y superior.

Densitometría ósea

¿En qué consiste? Es una técnica que permite medir la densidad de calcio que tienen los huesos, útil para detectar la osteoporosis de forma precoz. Para realizar la densitometría ósea se pueden utilizar rayos X, ultrasonidos o isótopos radioactivos.

A quiénes afecta más. Tanto hombres como mujeres de más de 50 años.

Debes revisarla. La edad ideal para realizarse la primer densitometría ósea es a los 35 años. En este caso si el resultado es normal se realizará nuevamente en 10 años. Después de los 45 o 50 años es recomendable cada tres.

Enfermedades de transmisión sexual

¿En qué consiste? Las E.T.S son muy frecuentes y en ocasiones las padecen personas aparentemente asintomáticas. Por eso es importante realizar chequeos periódicos para detectar posibles enfermedades a tiempo. No existe una única prueba, sino que son específicas para cada infección. Para detectar enfermedades como sífilis, SIDA, hepatitis B o hepatitis C se hace análisis de sangre.

A quiénes afecta más. Por igual a hombres y mujeres.

Debes revisarlas. Tanto los hombres como las mujeres sexualmente activos deben recurrir a pruebas periódicas.

Oftalmologico

¿En qué consiste? El oftalmólogo hará preguntas acerca de la salud general, y sobre el historial clínico familiar. A continuación revisará la agudeza visual utilizando una tabla de letras al azar de diferentes tamaños, denominada tabla de Snellen. Además con diversas máquinas y métodos evaluará la reacción del ojo a la luz, los movimientos oculares y la visión periférica.

A quiénes afecta más. Por igual a hombres y mujeres.

Debes revisarla. Los niños de 1 a 2 años deben hacérselo desde que aprenden el alfabeto. Entre los 20 y 39 se tiene que realizar cada 5 a 10 años un examen ocular completo. Los adultos que usan lentes de contacto necesitan exámenes oculares una vez al año. Por su parte, los adultos de más de 40 años que no tengan afecciones oculares deben ser examinados: cada 2 a 4 años para edades de 40 a 54 años; cada 1 a 3 años de 55 a 64 años; y cada 1 a 2 años de 65 en adelante.