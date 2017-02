Pilar Rubio: “Somos todos del equipo donde esté nuestro papá”

Pilar Rubio está viviendo una gran etapa profesional y personal. Continúa siendo la colaboradora estrella en el programa de Pablo Motos, ‘El Hormiguero’, además de tener en mente dos nuevos proyectos profesionales.

Uno de ellos es un reality acerca de su vida, aunque todavía no se sabe mucho sobre él. La colaboradora ha asegurado que “no es un formato del todo un reality, esa información no es del todo correcta. Es algo más profesional”. Pero el que sí que está asegurado es el de ‘Ninja warriors’, de AtresMedia: “Arrancamos ahora las grabaciones. Es un formato que hace que las personas superen sus miedos y se pongan a prueba. Estoy encantada de poder estar con Manolo Lama, que es todo un crack, y con Arturo Valls, que es un amor”, aseguraba la presentadora.

En cuestiones personales, vive felizmente enamorada de su pareja, el jugador del Real Madrid Sergio Ramos y son padres de dos hijos Sergio Jr. y Marco, pero ¿irán a por la niña?. Pilar nos ha contado: “De momento no nos hemos planteado ir a por la niña. Pero a lo mejor cambio de opinión. No lo sé. He estado dos años bastante tranquila para disfrutar de la maternidad y ahora me toca retomar con el trabajo”. Los dos peques están sacando las tablas del padre, explica Pilar: “A los dos se les da muy bien el fútbol. Pero a todos los niños les gusta jugar a la pelota y a los coches”.

Además, nos ha contado que: “Marco ya ha empezado a andar y es todo un terremoto. Es rubio con los ojos azules y cara de ángel, pero en el fondo tiene pinta de ser muy travieso”. Finalmente, su pareja se está jugando la liga con el Real Madrid y le hemos preguntado a Pilar si en casa, todos son del equipo blanco: “Somos todos del equipo donde se encuentre nuestro papá”, explicaba la presentadora.

Sobre los rumores de la mala relación con la nueva novia de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, y de las críticas que Pilar ha hecho hacia la madrileña por su obsesión con el yoga, las ha desmentido totalmente: “No la conozco, por lo que no puedo opinar de ella. A mi lo que me gusta es ver feliz a todo el equipo. Pero no tengo el gusto de conocerla”, ha dicho.