Pilar Rubio, feliz por dos grandes noticias

Pilar Rubio lo ha conseguido, ya es toda una influencer. Precisamente ayer alcanzaba el millón se seguidores en Instagram, aunque no se puede decir lo mismo de otras de sus redes sociales como Twitter, con 743.483 mil seguidores.

No es de extrañar que la mujer de Sergio Ramos haya llegado a la cifra deseada, y es que últimamente no hace nada más que sorprendernos. Sus estilismos triunfan en Instagram y sus retos en ‘El Hormiguero’ no dejan indiferente a nadie. Si hace poco causó furor imitando a Beyoncé y su ‘Single Ladies’, ayer lo volvió a hacer al trasformarse en equilibrista por un momento.

Pilar Rubio ha querido agradecer a todos sus seguidores las muestras de cariño, con una fotografía muy especial. La de Torrejón de Ardoz fue a por globos de helio para festejarlo, 1M en letras plateadas y muchos corazones rojos. Además, acompañó la instantánea con un bonito mensaje: “Tremendamente feliz porque gracias a vosotros he llegado a 1M de followers. Siempre apoyándome y dándome tantos ratitos buenos”.

Pero por si esto fuera poco, la presentadora está también de enhorabuena porque Atresmedia a vuelto a confiar en su capacidad como comunicadora, esta vez para ponerse al frente de un nuevo espacio televisivo: ‘Ninja Warrior’, un programa que presentará junto a Arturo Valls y en el que varios personas aficionadas al deporte concursarán, teniendo que pasar exigentes retos físicos.

‘Ninja Warrior’ ya se ha emitido en otros países como EEUU, Inglaterra, Alemania o Dinamara, con un enorme éxito de audiencia. Es por esto mismo que Antena 3 ha querido apostar por el formato, contando con la presencia de Pilar.