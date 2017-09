¿Qué piensa David Bisbal de la confesión de Chenoa?

David Bisbal se ha convertido, sin quererlo, en uno de los personajes del día tras la publicación del libro de Chenoa. El cantante ha atendido amablemente a los medios de comunicación para dar su opinión al respecto: “Solo os pido que cuando venga con Ella no me preguntéis. No tengo mucho que decir porque yo en este tipo de cosas he sido muy reservado. Me sorprende un poco, porque lo único que he visto ha sido a través de las redes sociales”, ha comenzado explicando.

Acto seguido, sorprendido con la noticia, David ha declarado: “Lo del reencuentro de ‘Operación Triunfo’ se hizo porque se habían superado muchas cosas, pero no solo entre ella y yo, también entre los compañeros”. Eso sí, en ningún momento ha mencionado el nombre de Chenoa, que fue su pareja durante años tras ‘Operación Triunfo’.

El cantante ha confesado que no está molesto: “No me molesta. Soy muy positivo, solo digo que prefiero desear lo mejor a las personas, evidentemente en una relación hay muchas versiones. En este caso, habrá dos. Sabéis que mi intimidad la guardo mucho. Nunca hablo de este tipo de cosas”.

A pesar del tiempo que ha pasado entre la ruptura de David Bisbal y Chenoa, esa historia todavía sigue presente. Si hace un año se desataba la locura con la famosa “cobra” que tuvo lugar en el concierto del reencuentro de ‘OT’, ahora Chenoa habla sin tapujos de cómo fue su dolorosa ruptura con el almeriense.

En su libro ‘Defectos perfectos’ que acaba de publicar hay un episodio íntegro donde relata cómo fue la ruptura con el cantante almeriense.

“Una semana antes de regresas de su viaje, David me envió un ramo precioso con una nota que decía algo así como ‘Ya llego’. Yo seguía flotando en mi nube de amor y flores blancas, cómo no iba a hacerlo. Cuando regresó, yo estaba trabajando y, al volver a casa, me lo encontré con la maleta hecha. ‘Tengo que pensar, necesito tiempo, mejor lo dejamos’”. Para continuar: “Ya había pasado otra vez y él había vuelto al poco tiempo, arrepentido y con las cosas claras: Él me quería. Y punto”.

Pero no fue así. “Unos días más tarde, alguien me llamó por teléfono. No soy capaz de recordar quién fue. ‘Pon la tele’. Allí estaba David, en una rueda de prensa en Caracas, encantando de la vida, diciendo que no estaba con nadie”. Continuando diciendo: “Esas palabras se me clavaron en el pecho como balas, no podía respirar. Su ropa estaba en el armario. (…) Era el peor día de mi vida”.

También hubo espacio para hablar de ese momento en el que bajó al portal de su casa en chándal: “En ese infierno andaba, cuando vi que mi portal estaba lleno de cámaras y, que nadie me pregunte por qué, se me ocurrió bajar de aquella guisa. Nadie en mi situación sabría contestar. Imagino la cara de mi amiga cuando me vio, lacrimógena perdida, ante las cámaras. Vino volando a rescatarme, metió algo de ropa en una bolsa y me llevó a su casa para atiborrarme de valerianas y vino”, cuenta.