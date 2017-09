Perseida Belleza presenta Flower of Zen & Mimitos.

Perseida Belleza presenta Flower of Zen & Mimitos.

PERSEIDA BELLEZA, marca cien por cien española, saca a la luz la colección

FLOWER OF ZEN & MIMITOS, la primera colección para el canal Farmacias,

que incluye tres líneas: Perfumes Flower of Zen, Ambientación Flower of Zen

y Perfume Infantil Mimitos. Una gama novedosa y exclusiva con perfumes de

autor y productos de alta calidad.