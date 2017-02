Desde que el pasado 28 de enero LOC publicara que habría una prueba de ADN que demostraría que el hijo de Ivonne Reyes no es hijo biológico de Pepe Navarro los acontecimientos han tomado una velocidad vertiginosa.

Según ha publicado El Español, el joven habría pedido amparo a la Fiscalía de Menores de Madrid y habría prestado declaración el pasado 3 de febrero para solicitar que le dejen llevar una vida tranquila, pues incluso habría dejado de ir al colegio.

Ahora parece ser que la Fiscalía habría llamado a Pepe Navarro, algo que, según Antonio Rossi, le parece bien al periodista, porque así le daría la oportunidad de exponer su caso.

A Ivonne Reyes le informaron de lo sucedido mientras ella se encuentra en ‘GH Vip’ y habría dado luz verde a su hermana y a su equipo jurídico para que tome las medidas pertinentes. De hecho, ella rezuma tranquilidad dentro de la casa de Guadalix, donde ha manifestado: “Todo está saliendo como tiene que ser”.

Asimismo, conversando con uno de los concursantes del programa, Sergio, afirmó: “El padre biológico no ejerce como padre sino de tocanarices. Me da algo económico obligado por la ley, pero no le pediré nada retroactivo. Todavía está dando por saco con eso”.