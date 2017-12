Pepe Navarro: sus desencuentros con las mujeres

Ha sido considerado uno de los hombres más atractivos de la pequeña pantalla. Irónico, inteligente, presentador de un Late Night de gran éxito, ocurrente, exigente jefe… y guapo. Pepe Navarro lo ha tenido todo para triunfar en el amor. El poder, la inteligencia y el atractivo físico pueden ser una combinación infalible para cualquiera.

Pero lo cierto es que a pesar de no faltarle pretendientas y de haber vivido historias amorosas serias y de larga duración (unas más que otras), Pepe Navarro siempre ha terminado rompiendo con sus parejas y casi siempre con finales cargados de rencor y con puertas abiertas a una guerra entre ambas partes.

Su último fracaso sentimental ha sido el vivido con su actual mujer, Lorena Aznar, una profesora a la que conoció cuando él presentaba ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’, programa en el que ella trabajaba como bailarina.

Han sido 9 años de amor y dos hijos en común. No se puede llamar a eso un fracaso. Pero lo cierto es que una vez más se ha tratado de una historia de amor interrumpida. De nuevo, la relación de Pepe Navarro con la que parecía ser la mujer de su vida, se ha roto.

Los términos en los que la pareja acaba con su historia personal y de vida aún están por ver. Pero si hay un hecho cierto, y es que Pepe Navarro no ha solido terminar en muy buena sintonía con sus ex.

Haciendo un repaso a sus relaciones conocidas (no son muchas, apenas dos antes de Lorena), se podría afirmar que Pepe Navarro no ha sabido cerrarlas con mano izquierda. En el caso de su anterior pareja, Eva Zaldívar, con la que tuvo dos hijos, Andrea y Marlo, aunque es cierto que hoy mantienen una buena relación, no siempre fue así. Tras su ruptura en el año 2004, Eva y Pepe protagonizaron un crudo enfrentamiento que se hizo público.

Eva Zaldívar confesó en alguna ocasión, haciendo alusión a esa ocurrencia y rapidez mental que posee el presentador y que mencionábamos al principio, que Pepe poseía una “labia hipnótica” que la enamoró cuando ella era aún muy joven. Pero también habló del fuerte carácter de su pareja, de sus “ataques de histeria” y de sus infidelidades, entre ellas con la venezolana Ivonne Reyes, motivo de su separación, sin dejar de mencionar las denuncias interpuestas entre uno y otro, principalmente por motivo de la manutención de los hijos que tuvieron en común.

Como decíamos, hoy todas esas desavenencias son pasado. Eva Zaldívar y Pepe Navarro mantienen una cordial relación en la actualidad, sobre todo por el bien de sus hijos. Precisamente Ivonne Reyes fue el detonante de la separación de Pepe Navarro y Eva Zaldívar, al igual que años más tarde se ha convertido en su motivo de unión y alianza entre ambos.

Ivonne Reyes ha resultado ser otro tórrido episodio amoroso en la vida de Pepe Navarro. Con ella fue infiel a Eva Zaldívar. Aunque en un principio Pepe negó la relación con la venezolana durante mucho tiempo, con el paso de los años ha terminado confesando que sí existió, aunque no cargada de la seriedad que Ivonne ha querido siempre destacar.

Para Pepe Navarro, Ivonne fue algo pasajero, pero con una complicación: la guapa venezolana quedó embarazada. Comenzó entonces una cruenta guerra entre ella, que reclamaba la paternidad del presentador, y este, que se negó a someterse a las pruebas.

Esta truculenta historia, con detectives privados de por medio, juicios, cruces de descalificativos en público e hijos no reconocidos, más habitual en los guiones de culebrones venezolanos que en la vida real, continúa hoy en día.

Ivonne Reyes consiguió que un juez declarar a Pepe Navarro padre biológico del hijo de la venezolana. Así lo hizo al negarse el presentador a someterse a las pruebas de paternidad. Hoy Pepe, sin embargo, por el bien de su familia, está dispuesto a someterse a dichas pruebas y cerrar este capítulo, asumiendo el resultado, sea cual sea. Pero Ivonne, a estas alturas, se niega a someter a su hijo a este proceso. Según la venezolana, Pepe ya tuvo su oportunidad y la desaprovechó.

El último movimiento de Pepe Navarro a este respecto ha sido que su hija Andrea interponga una demanda a Ivonne, tras asegurar que cuenta con las pruebas necesarias para demostrar su no paternidad, unas pruebas que se habrían conseguido a través del ADN del hijo de Ivonne Reyes.

Ahora Ivonne parece ser que está dispuesta a demandar a Andrea por considerar que las pruebas que esta ha presentado no deberían tener validez al haber sido conseguidas sin el consentimiento de su hijo, que además es menor.

Por último, en el caso de la ruptura entre Pepe Navarro y Loreza Aznar, el nombre de Ivonne Reyes ha vuelto a salir a la palestra. Algunos medios han asegurado que la guerra con la venezolana, que parece no tener fin, habría terminado con la paciencia de Lorena y por desgastar su relación con Pepe.

El presentador, por su parte, se ha limitado a confirmar su separación, pero sin querer entrar en más detalles. Mientras tanto, ni Lorena ni Ivonne han aclarado qué hay de cierto en los motivos de ruptura que están sonando con cada vez más fuerza.