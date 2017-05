Miguel Ángel Silvestre y Paula Echevarría ¿juntos en la gran pantalla?

En una entrevista al periódico argentino `Clarín´, Silvestre ha declarado que debido a la imposibilidad de compatibilizar su agenda con la continuación de `Velvet´, Alberto Márquez no aparecerá pero que se está barajando la posibilidad de hacer una película sobre la serie. De confirmarse la noticia sería toda una sorpresa para la cantidad de fans de la serie que se quedaron con muchas ganas de saber qué les deparaba el futuro a Ana y Alberto.

Estas declaraciones han sorprendido a propios y extraños ya que, hasta hoy, en España en ningún momento había trascendido esa información. De llevarse a cabo sería la décima película que llevaría a Paula Echevarría a la gran pantalla y un proyecto que, seguro, encantaría a todo el elenco de la serie.

Miguel Ángel Silvestre está viviendo su mejor momento profesional desde que comenzase su carrera. `El Duque´ no para de trabajar interpretando papeles cada vez más potentes y dándose a conocer en todos los rincones del planeta. El ex de Blanca Suárez quiso además destacar su agradecimiento a Pedro Almodóvar ya que fue después de que él lo eligiese como protagonista para `Los amantes pasajeros´ cuando su carrera empezó a despegar internacionalmente.

En la entrevista concedida el intérprete no ha dudado en confesar que tras su paso por `Sin tetas no hay paraíso´: “perdí al niño que fui, creo que por mucho miedo. Hice un personaje en España que fue lo opuesto a lo que soy hoy que tuvo mucho éxito. Y por miedo a que la gente viera que no era como el personaje empecé a perder un poco mi esencia. Paré de trabajar un año y medio, porque me pilló de sorpresa todo lo que me pasó.” Silvestre, en cambio, quiso tranquilizar a sus seguidores asegurando que “ahora siento que estoy en el momento es que soy más yo, que acepto mis limitaciones, y que estoy más cómodo conmigo. Así que, ahora mismo, del chico de Castellón, todo”.

La serie Velvet sólo ha traído alegrías para todo su reparto que, de una u otra manera, se han posicionado en las primeras filas de la interpretación de nuestro país. Aunque ni Echevarría ni Silvestre serán protagonistas de la continuación de la historia de las galerías, lo cierto es que ni a uno ni a otro les falta trabajo.

Por su parte Paula Echevarría está capeando el temporal que asola a su vida personal refugiándose en su faceta profesional, ejerciendo de imagen cada vez de más marcas y con nuevos proyectos de los que por ahora no ha querido hablar. De ser cierto el rodaje de la película `Velvet´ posiblemente supondría un nuevo frente abierto para la situación entre la asturiana y su todavía marido ya que, en más de una ocasión, Bustamante declaró que no veía la serie con tal de no ver como su mujer compartía escenas cariñosas con su compañero de reparto.