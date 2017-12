Paz Padilla recibe las críticas más duras de…

Su hija, Anna Ferrer, ha resultado ser la persona más crítica que rodea a la humorista. Y es que al parecer, la joven critica duramente todos los papeles que su madre interpreta y le da su opinión. “Mi hija conmigo es muy sincera, a veces estamos solas y me dice: Mamá deja ya a la Chusa anda” cuenta Paz Padilla. “Además, como Anna es blogger siempre analiza la ropa que me pongo y me da el visto bueno”.

Lo cierto es que madre e hija están muy unidas y desde que Anna puso rumbo a Reino Unido para disfrutar de su Erasmus, Paz ha ido a visitarla casi todos los fines de semana que ha podido. “Mi hija lleva dos meses fuera y yo ya he ido a visitarla cuatro, ella me dice: mamá ya vale ¿no? Y yo le digo: Anna, vengo a practicar inglés” bromea la presentadora de Sálvame.

Paz Padilla no formará parte del grupo de colaboradores que den este año las campanadas en Telecinco, pero la actriz está feliz porque, como todos los años, organiza una gran fiesta temática de fin de año. “Voy a Girona con 40 amigos a celebrar a lo grande la Nochevieja, no podré ver Sálvame pero les deseo muchísima suerte a mis compañeros”.

Por si no fuera poco todo el trabajo que tiene, Paz Padilla se ha embarcado en un nuevo proyecto, una obra de teatro llamada “Desatadas“. Esta comedia dirigida por Félix Sabroso le ha devuelto la ilusión por subirse a las tablas de nuevo y ya está deseando estrenarla. Sin duda este año ha sido uno de los más completos para la humorista que al año nuevo solo le pide salud y seguir a tope de trabajo.