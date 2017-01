Paz Padilla desmiente su salida de ‘Sálvame’: “Soy muy feliz aquí”

Paz Padilla no puede hacer ‘oídos sordos’. Tras la información publicada por Jesús Mariñas en ‘La Razón’, la presentadora de televisión ha aprovechado un hueco en su programa para desmentir la noticia de que va a dejar ‘Sálvame’.

“Esto es lo que Jesús Mariñas escribía después de mantener una conversación conmigo. Eso es verdad. Él quiso preguntarme cosas en las que yo no entré. Creo que la conexión telefónica no iba bien. Debe ser que tú no escuchaste bien. Has puesto titulares y cosas que yo en mi vida he dicho, ni las diré”, comienza comentando Paz Padilla.

Ha aprovechado este momento para explicar que se encuentra en un gran momento profesional: “Si algo tengo claro es que me encanta ‘Sálvame’, soy muy feliz aquí y el único cambio es que Jorge Javier vuelve”, ha comentado. Además, ha dedicado unas palabaras a su compañero, que se encuentra de vacaciones en Tailandia. “Fíjate lo preocupado que está que se encuentra de vacaciones. “Mientras Jorge no tenga prime time hará los programas, como hacíamos antes, él estará unos días, yo estaré otros, pero seguiremos estando papá, mamá y Carlota”.

A pesar de que se ha comentado la relación distante que mantiene con sus compañeros, Paz Padilla ha vuelto a aclararlo. “A mis compañeros quiero decirles que trabajo muy a gusto con ellos. Hay momentos más difíciles que otros, pero todo se soluciona aquí. Lo que sucede en ‘Sálvame’ se resuelve en ‘Sálvame’. Que no metan más porquería. Os quiero compañeros. Sigo en ‘Sálvame'”, ha concluido.