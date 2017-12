Paula Vázquez: su entrevista más picante

Paula Vázquez tiene entre manos dos programas, El puente, con el que pronto volverá a Movistar +, y Ultimate beatmaster, para Netflix, pero eso no le impidió encontrar un hueco para ir a charlar con la sexóloga Lorena Verdún en su programa Sexo y etcétera, que emite Telemadrid.

Sincera pero sin perder el humor, la presentadora gallega desveló su opinión sobre los hombres y el sexo: “El porno ha hecho mucho daño porque muchos hombre siguen pensando que necesitan cabalgarnos. Y no es verdad: queremos hombres sensibles, que sepan dar masajitos y darte besitos en el cuello. Y, a veces, cuidarte es dejarte el tupper hecho. No hace falta la erección para hacer feliz a una mujer. Están las manos, la boca… Con los años he aprendido a pedir. Antes me daba vergüenza pedir lo que me gustaba. Ahora lo pido incluso antes de llegar al postre. No pasa nada por pedir. Te hace una mujer segura de ti misma y no hay nada más atractivo que una mujer segura de sí misma”, dijo Paula, quien también confesó que le costaba mucho compartir su vida con un hombre: “Nunca he vivido con una pareja. Desde los 17 años he vivido sola, así que a los hombres no les he pedido mucho. En ellos también he notado que les gusta una mujer independiente económicamente, que tengas planes, que seas libre. Empieza a haber un cambio de conciencia. Pero vivir con alguien para toda la vida lo veo como una utopía”, cuenta.

La presentadora también salió al paso sobre los comentarios que a veces ha habido sobre su físico: “Cuando trabajo mucho y tengo estrés adelgazo, y todo el mundo me daba por todos lados con mi imagen por estar delgada. Sentía que tenía que explicar mi vida a cada paso. Me veía por los ojos de los demás. Creía que era lo que la gente decía de mí. Lo que decían las revistas, google… Ahora me he dado cuenta de que no. Para mí el feminismo es la libertad, el que tú eres la dueña de tu cuerpo y puedes usarlo como te dé la gana. Exigir tus derechos, tener las mismas oportunidades. A partir de ahí, si Ronaldo se puede hacer fotos en calzoncillos, ¿por qué no puedo hacerme yo fotos en bikini?”.

También hablo de trabajo y sobre su parón televisivo de tres años comentó: “Fue un shock para mí cuando me quedé fuera de ‘Fama’ y ‘Pekín Express’. Pero a continuación me ofrecieron en Tele 5 hacer ‘Supervivientes’ y de repente dije: ‘Pues mira no, necesito parar’. Durante estos tres años me he sentido culpable porque no estaba siendo productiva y porque veía formatos que pensaba que debería estar haciéndolos yo, pero ha habido una parte de mi salud emocional y física que necesitaba descansar y dejar de ser Paula Vázquez un ratito”.